Bezwaar aantekenen tegen ontwerp van natuurbeheerplan Cotthembos kan nu Frank Eeckhout

01 oktober 2019

10u50 5 Zottegem Voor het Cotthembos in Zottegem, Sint-Lievens-Houtem en Herzele werd in opdracht van het Agentschap voor Natuur en Bos een natuurbeheerplan opgemaakt door het studiebureau Sweco. Van 1 tot en met 31 oktober loopt voor dat plan een openbaar onderzoek.

Wie het ontwerp-natuurbeheerplan wil inkijken, kan daarvoor op afspraak terecht bij de milieudiensten van de stad Zottegem en de gemeenten Herzele en Sint-Lievens-Houtem of bij het Agentschap voor Natuur en Bos op de Koningin Astridlaan in Gent. Je kunt het plan en de bijlagen ook digitaal raadplegen of downloaden via zottegem.be/nieuws of natuurenbos.be. Tijdens het openbaar onderzoek kun je bezwaren en opmerkingen richten aan Inge Brichau, Agentschap voor Natuur en Bos, Kasteel Groenenberg, Konijnestraat 172b, 1602 Sint-Pieters-Leeuw of inge.brichau@vlaanderen.be.