Bewoners zijn het beu: “Langestraat moet veiliger” Frank Eeckhout

28 mei 2019

16u39 6 Zottegem De bewoners van de Langestraat in Zottegem zijn de verkeersonveilige situatie in hun straat beu. “Sinds de komst van het Z-Park is de situatie onhoudbaar geworden. Voetgangers en fietsers riskeren hier elke dag hun leven. Vooral de hoge snelheid is een doorn in het oog", zegt Myriam Rijdant in naam van de buurt.

Acht jaar al vragen de bewoners van de Langestraat in Zottegem om deze druk weg veiliger te maken, maar op een oversteekplaats aan het winkelcentrum na, deed het Agentschap Wegen en Verkeer niets. In overleg met AGW werd in de vorige legislatuur de maximumsnelheid verlaagd naar 50 per uur, maar dat brengt weinig zoden aan de dijk. Dat ondervonden de vrouwen van Cycling Team Snelle Missen uit Damme het voorbije weekend nog aan den lijve.

Zij boekten een fietsvakantie in vakantieverblijf Nuvola langs de Langestraat. “Het fietspad is amper breed genoeg voor één fietser waardoor de wagens langs je heen scheren. Als je een voetganger tegenkomt, word je zelfs op de straat gedwongen, wat de situatie nog gevaarlijker maakt. En dan hebben we het nog niet over de vrachtwagens", zeggen de vrouwen.

De buurt betreurt dat niemand van het stadsbestuur zich bekommert om de veiligheid in de Langestraat. “Je kan wel borden plaatsen van 50 per uur, maar als er geen controles zijn, hebben ze geen zin. Auto’s, vrachtwagens en motorrijders razen door de straat. Voetgangers wagen zich amper nog op de weg. De straat oversteken is een huzarenstukje. Het zal duren tot er iets ernstigs gebeurt", waarschuwt Myriam Rijdant.

Takken en struiken

Bovendien brengt een stuk grond dat overwoekerd is met bomen en struiken extra gevaar met zich mee voor fietsers die van de rotonde richting winkelcentrum Z-Park rijden. “Takken en struiken hangen er over het fietspad waardoor bestuurders het zicht wordt ontnomen. Daarom vragen we het stadsbestuur om de situatie te komen bekijken. Ook het plaatsen van permanente snelheidsindicatieborden kan soelaas brengen in afwachting van een definitieve herinrichting van deze weg", besluiten de bewoners.

Schepen van openbare werken en mobiliteit Matthias Diependaele (N-VA) wijst er op dat de Langestraat een gewestweg is. “Ook wij zijn al langer vragende partij voor de herinrichting. Toen we nog in de oppositie zaten, hebben we daar meermaals op aangedrongen. En ook nu blijf ik aandringen bij de bevoegde minister. Als de situatie aan het overwoekerd perceel zo erg is, grijpen we in", belooft Diependaele.