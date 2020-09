Bewoners Welzijnstraat willen mee beslissen over veilige heraanleg: “Dat bepaalt immers het straatbeeld voor de komende 30 jaar” Frank Eeckhout

10 september 2020

15u44 1 Zottegem De bewoners van de Welzijnstraat willen mee beslissen over de veilige heraanleg van hun straat. “De beloofde infovergadering wordt telkens uitgesteld. K watongen beweren nu dat er helemaal geen inspraak komt. Dat is helemaal anders dan oorspronkelijk beloofd", zeggen de bewoners. “De opmerkingen van de bewoners zijn allemaal opgenomen in de plannen", verzekert schepen Evert De Smet (N-VA).

De Welzijnstraat is een van de laatste kasseistraten in het centrum van Zottegem. De straat wordt al verschillende jaren geteisterd door verzakkingen en kreunt onder sluipverkeer. Verschillende buurtbewoners hebben de problemen al individueel aangekaart bij het stadsbestuur. “Nu hebben de buren elkaar online en aan de voordeur gevonden en willen we samen met de stad inspraak in de geplande heraanleg", klinkt het bij de bewoners.

Verkeerstelling

Vorig jaar hield de lokale politie een verkeerstelling in de Welzijnstraat en de resultaten daarvan zijn onthutsend. “Maar liefst 50% rijdt te snel. De hoogst gemeten snelheid is 85 per uur, nochtans is onze volledige straat een zone 30. In een jaar tijd rijden er 320.000 voertuigen door onze straat. Omgerekend is dat een kleine 1.000 per dag. Een groot deel daarvan, 12.800, zijn vrachtwagens boven de 3,5 ton. Nochtans is er door het slechte wegdek een tonnagebeperking. Deze cijfers tonen duidelijk aan dat er een probleem is. Een woonstraat zoals de Welzijnstraat moet niet de functie hebben van een straat voor doorgaand verkeer.”

De Welzijnstraat moet evolueren naar een rustige straat voor zijn bewoners en bezoekers. Het zou een gemiste kans zijn hier geen rekening mee te houden Bewoners Welzijnstraat

Daarom vragen buurtbewoners om bij de heraanleg rekening te houden met de bevindingen van de lokale politie en van de bewoners om de straat slim in te richten. “Bij de heraanleg moeten er dus voldoende maatregelen genomen worden om het verkeer trager te doen rijden. De Welzijnstraat moet evolueren naar een rustige straat voor zijn bewoners en bezoekers. Doorgaand verkeer moet zoveel mogelijk naar de hoofdassen gestuurd worden. Op die manier kunnen de kinderen veilig te voet of met de fiets naar school, zonder opgejaagd te worden door haastig autoverkeer. Ten slotte zien bewoners graag aangepast groen in de straat. Dat kunnen bomen of struiken zijn, maar ook de parkeerplaatsen aanleggen in waterdoorlatend materiaal kan al zorgen voor een groener, aangenamer uitzicht.”

Fietsstraat en voetgangersverbinding naar station

De Welzijnstraat is omringd door drie grote scholen en wordt gekruist door een belangrijke fietsstraat en voetgangersverbinding met het NMBS-station. De buurt vraagt daarom om met deze factoren rekening te houden wanneer het tot een heraanleg komt. “Het zou een gemiste kans zijn hier geen rekening mee te houden. Een heraanleg bepaalt immers het straatbeeld voor de komende 30 jaar", besluiten de bewoners.

Brief en powerpoint

Schepen van Openbare Werken Evert De Smet (N-VA) zegt dat er wel degelijk een info- en inspraakmoment is gepland voor de bewoners van de Welzijnstraat en de omliggende straten. “Dat was voorzien op maandag 14 september in feestzaal Bevegemse Vijvers. Maar door het stijgend aantal coronabesmettingen zien we af van een fysieke samenkomst. In de plaats daarvan krijgt iedereen een bewonersbrief met uitleg én stellen we een powerpoint ter beschikking via de website van de stad. Die brief moet eerstdaags in de brievenbus vallen. Vanaf maandag zullen onze stadsdiensten én Farys beschikbaar zijn voor vragen, suggesties en opmerkingen daarover en dat tot het einde van september. Dat kan zowel telefonisch als via mail. Uiteraard bestaat ook de mogelijkheid om een afspraak te maken en in gesprek te gaan met de stadsdiensten en Farys. Wat veel te lang is blijven liggen, willen we in de loop van 2021 eindelijk kunnen uitvoeren: een degelijk aangelegde Welzijnstraat die inderdaad zorgt voor minder sluipverkeer én minder snel verkeer. De zaken die de bewoners opsommen in hun brief zijn trouwens allemaal opgenomen in het plan dat volgende week aan de bewoners wordt voorgelegd: asverschuivingen, drempels, rijstrook en parkeerstroken in ander materiaal, meer groen in de straat. Ik ben ervan overtuigd dat de bewoners van de Welzijnstraat reikhalzend zullen uitkijken naar de plannen", reageert schepen De Smet.