Bewoners halen eerste slag thuis: stad weigert bouwvergunning appartementen in groene, residentiële wijk Frank Eeckhout

08 oktober 2020

09u49 2 Zottegem De bewoners van de Zottegemse wijk Bevegem hebben hun eerste slag thuis gehaald. Het stadsbestuur heeft de bouw van een appartementsblok in hun groen en residentiële wijk geweigerd. “Dat is goed nieuws al blijft het afwachten welke acties de bouwheer gaat ondernemen om alsnog een bouwvergunning te verkrijgen", reageren de bewoners.

Maar liefst 381 bezwaarschriften hebben de buurtbewoners ingediend tegen de plannen van een bouwpromotor. Die heeft plannen om een prachtige villa met bomen en vijver om te toveren in 15 appartementen en 28 parkeerplaatsen. In een latere fase komen daar nog 2 woningen bij op de hoek met de Ooststraat. En dat allemaal in één van de mooiste groene zones van de wijk, aan het begin van de Acacialaan. “Inkijk, verlies van privacy en minder lichtinval zijn de neveneffecten van dergelijke projecten. Maar we klagen niet enkel onze eigen belangen aan. Het effect van dit project op mobiliteit en parkeerdruk is enorm. Hier is veel passage van scholieren, voetgangers en fietsers op weg naar school, het station of het centrum. Bovendien hebben de fietsstraten hier hun plaats gekregen doordat hier het minst verkeer was. Door drie opritten te voorzien aan het appartementsgebouw, worden meteen ook drie extra conflictsituaties gecreëerd”, motiveerden de bewoners hun protest.

Residentieel karakter

Het stadsbestuur is hen daar nu ook in gevolgd. “Het project werd op zich positief ervaren. De ontwikkelaar heeft volgens het stadsbestuur zeker nooit de bedoeling gehad om alles vol te bouwen of aan winstmaximalisatie te doen. Men wou op die locatie een eigentijdse woonomgeving creëren met aandacht voor groen, mobiliteit en de ruimere buurt. We zijn echter van oordeel dat het op die locatie niet opportuun is om meergezinswoningen te bouwen.”

Dit stadsbestuur zal nooit toelaten dat dat specifieke karakter van de wijk verloren gaat schepen Evert De Smet

“Die tasten het residentiële karakter van dat deel van Bevegem te veel aan. Dit stadsbestuur zal nooit toelaten dat dat specifieke karakter verloren gaat. Gewone huizen kunnen wel. kan in deels gesloten, halfopen of open bebouwing zijn. We staan dus open voor nieuwe aanvragen binnen dat kader", motiveert schepen van Ruimtelijke Ordening Evert De Smet (N-VA) de beslissing.

Interessante stad

Het stadsbestuur merkt de dat er veel interesse is om in Zottegem nieuwe woningen en meergezinswoningen bij te bouwen. “Op zich is dat een zeer positieve evolutie. Dat wil zeggen dat Zottegem een interessante stad is om in te investeren en in te wonen. Om meer duidelijkheid te bieden aan die investeerders én om ons beleid rond ruimtelijke ordening te verduidelijken en af te lijnen, werken we momenteel aan een set van regels en richtlijnen. Dit is een zeer uitgebreid project dat ons in de nabije toekomst nog meer armslag moet geven om het ruimtelijk ordeningsbeleid te voeren", geeft De Smet nog mee.

Het blijft afwachten welke acties de promotor nog gaat ondernemen om alsnog een vergunning te krijgen Bewoners Bevegem

Verappartementisering

De bewoners reageren voorzichtig positief op het weigeren van de bouwvergunning. “We beogen geen procedureslag en hopen op duurzame alternatieven waarbij de verkeersleefbaarheid en goede ruimtelijke ordening voorop staan. We kunnen ons echter niet vinden in de bewering van de schepen dat de projectontwikkelaar niet de bedoeling had om alles vol te bouwen met winstmaximalisatie. Alle projecten van de bewuste ontwikkelaar zijn immers maximale verappartementisering met wat schaamgroen er rond en een grote mobiliteitsimpact voor de onmiddellijke omgeving. Dat was met de pastorij in Sint-Maria Oudenhove zo en is hier in Bevegem niet anders. We zijn alvast tevreden dat men heeft ingezien dat op deze locatie geen appartementen thuis horen.”