Bewoners Arthur Scheirisstraat starten petitie: “We zijn aanhoudend vandalisme meer dan beu” Frank Eeckhout

15 oktober 2019

16u57 0 Zottegem Enkele bewoners van de Arthur Scheirisstraat in het centrum van Zottegem zijn een petitie gestart. “We zijn dat aanhoudend vandalisme beu. Elk weekend gebeurt hier wel iets en de politie doet niets. Via een petitie hopen wij de burgemeester te overtuigen om hier een camera te hangen", zegt Tommy Maes.

Een weekend zonder problemen. Meer vragen de bewoners van de Arthur Scheirisstraat niet. Want dat is ondertussen al een hele tijd geleden. “Het is altijd wel iets", ervaart Tommy Maes. “Vorig weekend werden geparkeerde auto’s bekrast. Niet zomaar een kras. De vandalen gaan met een sleutel de hele wagen rond. Dat is al meerdere keren gebeurd. Het raam van het verzekeringskantoor in onze straat werd zelfs al twee keer aan diggelen gegooid. Niet om in te breken maar gewoon om te vernielen. Ik snap niet wie dat leuk vindt", zucht Tommy.

Naast het vandalisme vinden de bewoners ‘s morgens ook vaak vettigheden in hun brievenbus. “Als het meevalt, gaat het enkel om overschotten van pitta’s, pizza’s of pakken friet. Steeds vaker plassen de vandalen ook in de brievenbussen en de portalen. Het is echt niet meer te doen. En dan hebben we het nog niet over het lawaai dat daarmee gepaard gaat. We bellen dan wel de politie maar tegen dat die hier zijn, vallen de vandalen niet meer te bespeuren. Onze buurvrouw liet al zeven keer een proces verbaal opstellen wegens vandalisme maar daar blijft het ook bij. De daders glippen altijd door de mazen van het net. Er werd zelfs al terrasmeubilair gestolen van een horecazaak hier in de straat.”

Hilde Van Wambeke van kledingzaak Fits bevestigt de woorden van Tommy. “Ook ik ben al slachtoffer geworden van vandalisme. Op beelden van de camera op de Markt is te zien hoe enkele personen aan een zonneluifel hangen. Helaas waren de beelden niet scherp genoeg om de daders te herkennen. Een camera gericht op onze straat zou de problemen kunnen verhelpen. Daarom gaan we ook rond met een petitie. Want door dat wekelijks vandalisme maakt Zottegem geen al te beste beurt. Als de problemen niet aangepakt worden, dreigen mensen hier weg te blijven", waarschuwt Hilde.

Burgemeester Jenne De Potter (CD&V) heeft begrip voor het ongenoegen van de bewoners en gaat bekijken wat mogelijk is. “Dergelijke zaken kunnen we echt niet tolereren. Ik begrijp ook niet welk plezier die individuen daaraan beleven. Ieder weekend zijn er twee politiepatrouilles op baan. Als er een fuif is zelfs drie. Maar die kunnen uiteraard niet overal tegelijk zijn, laat staan dat ze ergens een paar uur de wacht kunnen houden. Als de bewoners vragen om een camera te plaatsen, dan willen we dat zeker bekijken. We beschikken al over een aantal camera’s in het centrum maar dat netwerk uitbreiden, is zeker een optie. Al lossen camera’s uiteraard niet alle problemen op”, reageert De Potter.