Beurtrol voor marktkramers op wekelijkse dinsdagmarkt Frank Eeckhout

15 mei 2020

11u09 0 Zottegem Omdat de wekelijkse markt in Zottegem een 90-tal kramen telt gaat het stadsbestuur van Zottegem een beurtrol invoeren voor de marktkramers.

Conform de richtlijnen van de Nationale Veiligheidsraad wordt de wekelijkse dinsdagmarkt beperkt tot maximum 50 kramen. “Vermits onze markt een 90-tal kramen telt zullen wij werken met een beurtrolsysteem waarbij de ene week de ene helft van de marktkramers mag komen en de andere week de andere helft. Op die manier kunnen we ook voldoende afstand creëren tussen de kramen. We houden uiteraard wel rekening met een evenredige diversiteit in het aanbod. Voeding en drank mogen niet ter plaatse worden geconsumeerd", zegt burgemeester Jenne De Potter (CD&V).

Geen sociaal gebeuren

Om het marktgebeuren in goede banen te leiden, wordt éénrichtingsverkeer ingevoerd voor de bezoekers. “Het aantal ingangen wordt ook sterk beperkt omdat wij door de Veiligheidsraad verplicht zijn het aantal bezoekers te monitoren en te beperken. Mondmaskers zijn verplicht voor marktkramers en hun personeel en raden wij ten sterkste aan voor alle bezoekers. Wij raden iedereen aan om alleen naar de markt te komen, zich te beperken tot de noodzakelijke aankopen en niet langer te blijven dan strikt nodig. Helaas is de markt vandaag geen sociaal gebeuren. De politie zal ook toezicht houden en ingrijpen indien nodig”, waarschuwt de burgemeester.