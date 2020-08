Betrokkenheid, welbevinden en verbondenheid zijn ordewoorden in Sint-Barbaracollege Frank Eeckhout

31 augustus 2020

15u10 0 Zottegem Betrokkendheid, welbevinden en verbondenheid: dat zijn in het nieuwe schooljaar de ordewoorden in het Sint-Barbaracollege in Zottegem. “Basisprincipes zijn aandacht voor alle kinderen ongeacht de stand van hun ontwikkeling, open communicatie tussen betrokken partners, teamwerk, sterke ouderbetrokkenheid met de nodige passie en talent", zegt directeur Marc De Groote.

Geen holle woorden, geen slogans, geen methodeschool, geen nieuwe wijn in oude vaten maar een concept, geënt op ons succesvol traditioneel onderricht, met een positieve boodschap waarbij de lat niet té hoog, niet té laag maar ‘gepast’ ligt voor alle kinderen ongeacht afkomst, voorgeschiedenis, tempo, groei of omkadering. Vrijdagavond werd in de gebouwen van het Sint-Barbaracollege, afdeling Trapstraat een concept voor “hedendaags basisonderwijs in een veranderende wereld” toegelicht voor de betrokken ouders van deze vestigingsplaats.

Uitdaging

“Willen we niet allemaal gelukkige kinderen die al hun meervoudige talenten kunnen ontwikkelen zoals ook de leerplannen voorschrijven met een degelijke voorbereiding op het secundair onderwijs? Spelen we in op de behoeften van al onze toevertrouwde kinderen ongeacht wat de stand van hun huidige ontwikkeling is? Zowel kinderen met een tijdelijke achterstand, alsook de meer begaafde leerlingen of kinderen met bijzondere interesses en talenten? Dat wordt een uitdaging voor elke basisschool. De talentrijke ploeg van onze buurtschool vond de sleutels om met een positief en gedragen project, onderbouwd door een sterke visie, duurzaam en toekomstgericht onderwijs voor te stellen", vertelt directeur Marc De Groote.

(lees verder onder de foto)

Aangenaam thuiskomen

In de praktijk wordt het principe van nestwerking toegepast. “Vanaf 8.15 uur landen de kinderen in hun warme nest. De kinderen krijgen tijd om afscheid te nemen van hun ouders. Die ouders regelen een aantal praktische zaken zoals jassen uitdoen, boekentas schikken, materialen klaarzetten, opstarten klastablets, afwerken taken… Voor de ouders is er ondertussen gelegenheid om een babbeltje te slaan met de leraar, afscheid te nemen, kennis te maken met de agenda van de dag. Voor de ouders is ondertussen gelegenheid om een babbeltje te slaan met de leraar, afscheid te nemen en kennis te maken met de agenda van de dag. Tegen 8.30 uur zijn al de kinderen in hun nest en starten de klasactiviteiten met onder meer een administratief gedeelte, een inloopgesprek, het overlopen van de dagorde, een gespreksronde en de jarige van de dag. Het doel is aangenaam thuiskomen en samen zijn in de klas, op verhaal komen en zicht krijgen op wat de dag brengt", verduidelijkt de directeur.

Zittenblijven wordt grotendeels vermeden en meer begaafden krijgen hun uitdagingen Directeur Marc De Groote

Tussen 9 en 11.15 uur gaat dagelijks alle tijd en aandacht naar de ontwikkeling van het wiskundig denken en de taalontwikkeling op maat van elk kind. “Daarvoor opteren we voor ontwikkelingsgericht onderwijs van het eerste tot en met het vierde leerjaar, waarbij elk kind volgens zijn capaciteiten op zijn gepaste niveau werkt in grote en in kleine groepen. Dat geeft meer zelfvertrouwen en zorgt voor motivatie en een positief zelfbeeld. Kinderen leren zo beseffen en aanvaarden dat er zaken zijn die ze heel goed kunnen en andere minder.”

Groeipaden

Klasoverschrijdend worden er vier beheersingsniveaus voor taal en wiskunde ingericht. “Elk kind wordt op basis van zijn persoonlijke ontwikkeling aangesproken en ingedeeld in deze aanvliegroutes. Het resultaat zijn gemotiveerde leerlingen in een gedifferentieerde werkomgeving. Er wordt werk gemaakt van groeipaden voor taal en wiskunde waarbij met een grondige kennis van eindtermen en neteigen ZILL-leerplan ballast overboord werd gegooid. Kinderen kunnen groeien en na evaluatie van aanvliegroute wisselen. Zittenblijven wordt grotendeels vermeden en meer begaafden krijgen hun uitdagingen. Wekelijkse teamevaluatie is ingebouwd. Evalueren en rapporteren gebeurt op basis van het bereikt beheersingsniveau", gaat de directeur verder.

Tegen 11.15 uur volgt opnieuw ‘nesttijd’ maar ditmaal met ondersteuning van een zorgteam. “Naast nestwerking en co-teaching kunnen kinderen individuele begeleiding krijgen. Ook leraars met een bijzondere expertise zoals logo, beweging, ICT, STEM, muzische vaardigheden worden ingeschakeld zodat er ruimte komt voor motorische ontwikkeling, mediaontwikkeling, oriëntatie op de wereld en godsdienstbeleving. Wanneer je kinderen bezig ziet, dan valt het ontzettend op hoe geïnspireerd ze zijn. Kinderen dragen ongelooflijk veel aanleg, scheppingsdrang en talenten in zich. Die “muzische rijkdom” willen we als hedendaagse school koesteren en ontbolsteren. Na de middag loopt deze nestwerking trouwens door.”

Leeruitstappen

“We zijn nog steeds van mening dat onze leerlingen best zo veel mogelijk de wereld om zich heen zelf ervaren en verkennen. Kinderen zijn van nature nieuwsgierig en leergierig. Daarom worden heel wat leeruitstappen gedaan en komen er in het projectwerk heel wat leer- en leefdomeinen aan bod. Zo leren we onze kinderen naar de groeiende wereld rondom hen kijken. Publieke toonmomenten met projectresultaten illustreren waar de leerlingen werk van maakten: een expo, een schoolmuseum, een evenement, een optreden. Vanaf de derde kleuterklas start een initiatie Frans tot het formeel leren van de Franse taal vanaf het vijfde leerjaar. Uniek is de speelse taalinitiatie Engels vanaf het tweede leerjaar vanuit wereldoriëntatie voor het volgend schooljaar. Onbewust, actief en spelenderwijs breiden de leerlingen hun talenkennis uit en leren ze grammaticale elementen en eigenheden kennen. Plezier beleven aan deze kennismaking staat bij de jongsten voorop."

Koffiemoment

Op woensdag worden de ouders uitgenodigd om een kopje koffie of thee te komen drinken. Tijdens het koffiemoment krijgen ouders de kans om kennis te maken met andere ouders op een rustige en gezellige manier. Er is ruimte voor een gezellige babbel, gelegenheid om elkaar te leren kennen en nieuwe ouders worden wegwijs gemaakt. Ouders die nog niet voldoende Nederlands begrijpen, kunnen geholpen worden door andere ouders bij het ontcijferen en invullen van brieven en formulieren. Het biedt kansen om zowel ouders van andere culturen als autochtone ouders over de schooldrempel te helpen. Een koffiemoment past perfect in het oudervriendelijk beleid van een school. Een oudervriendelijke school zorgt ervoor dat ouders welkom zijn, zich echt thuis voelen op school en dat er met hun mening en behoeften rekening wordt gehouden. De ouders krijgen nadien dan ook de unieke gelegenheid om de klas van hun kind te bezoeken: als toeschouwer om de les te volgen of als volwaardige partner in de klas om een activiteit te helpen begeleiden”, besluit directeur Marc De Groote.