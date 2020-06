Bestuurster rijdt etalage van Leonidas-winkel binnen, zet auto in achteruit en ramt tijdens vlucht drie geparkeerde auto’s Frank Eeckhout

23 juni 2020

09u13 10 Zottegem In de Hoogstraat in Zottegem is een jonge vrouw maandagnacht met haar wagen in de vitrine van de Leonidas-winkel gereden. Zij sloeg daarna op de vlucht en ramde nog drie geparkeerde wagens. De politie slaagde erin te vrouw op te pakken. “Dit zat eraan te komen. ’s Nachts verandert het centrum van Zottegem vaak in een racecircuit", zeggen bewoners van de Hoogstraat.

Omwonenden hoorden omstreeks 1.15 uur een doffe klap en brekend glas. Door het raam zagen ze een wagen met de voorkant in de vitrine van de Leonidas-winkel staan.

Niet uitgestapt

“De bestuurster deed niet eens de moeite om uit te stappen. Zij zette haar wagen in achteruit en reed weg. Op het einde van de Hoogstraat ramde ze ook nog eens een geparkeerde Mercedes en Lexus", getuigt een bewoner. Ook na de tweede botsing had de vrouw nog geen schuldbesef en opnieuw zette zij haar weg verder. Ze reed richting Ledebergstraat waar ze op een kleine parking nog eens tegen een wagen aanreed en rechtsomkeer maakte.

Bewoonster noteert nummerplaat

Een bewoonster daar merkte de verhakkelde wagen op, noteerde de nummerplaat en maakte die over aan politie Zottegem/Herzele/Sint-Lievens-Houtem. De politie slaagde erin de vrouw op te pakken en over te brengen naar het politiecommissariaat waar ze de nacht doorbracht. De bestuurster zal zich later ook nog moeten verantwoorden voor de politierechter in Oudenaarde. Ze riskeert een zware boete en een rijverbod van enkele weken.

Racecircuit

Brandweerpost Zottegem kwam ter plaatse om de winkel te stutten en had de handen vol met het opruimen van brokstukken en olie op de verschillende plaatsen waar de vrouw een aanrijding veroorzaakte. Buurtbewoners klagen al langer over hoge snelheden in de Hoogstraat. Vooral ’s nachts wordt het centrum van Zottegem door onverlaten vaak gebruikt als racecircuit. Op de beelden van de bewakingscamera aan de winkel is de impact van het ongeval duidelijk te zien.

De chocolade bleef gelukkig gespaard van brokstukken en glasscherven waardoor ik in de voormiddag op tijd de deur kon openen Bernard Deneubourg van de Leonidas-winkel

“De wagen moet met hoge snelheid tegen de gevel gevlogen zijn want de achterwielen wipten op bij de klap. Beide airbags gingen ook open, wat mij doet vermoeden dat er een passagier naast de bestuurster zat”, zegt zaakvoerder Bernard Deneubourg van de Leonidas-winkel. “In de winkel viel de schade mee, al had ik wel een uurtje werk om alles op te ruimen. De chocolade bleef gelukkig gespaard van brokstukken en glasscherven waardoor ik in de voormiddag op tijd de deur kon openen. Verder wil ik de brandweer bedanken voor het geleverde werk. Met houten panelen heeft zij er voor gezorgd dat niemand de winkel kon betreden nadat het ongeval afgehandeld was", zegt Bernard Deneubourg.