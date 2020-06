Bestuurster rijdt dubbel zo snel als toegelaten in zone 50 LDO

24 juni 2020

17u04 4 Zottegem Een dertigjarige vrouw uit Zottegem is geflitst terwijl ze 101 kilometer per uur reed in een zone waar 50 is toegelaten. De politierechter legt haar een boete van 480 euro en een rijverbod van twintig dagen op dat ze tijdens weekends en feestdagen mag ondergaan.

De vrouw legde in de politierechtbank uit dat ze net ruzie had gemaakt met haar vriend, waarna ze over haar toeren in de auto is gestapt. In de Langestraat heeft ze zich laten verleiden om eens goed op het gaspedaal te duwen.