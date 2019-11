Bestuurster rijdt achterligger aan en rijdt door: boete en maand rijverbod LDO

08 november 2019

15u12 0 Zottegem Een dertigjarige vrouw uit Zottegem moet haar rijbewijs één maand inleveren omdat ze met een ongekeurde auto tegen een achterligger is gereden en daarna is weggevlucht.

De vrouw wilde een voorligger doorlaten en reed daarom achteruit in een smalle straat. Ze raakte daarbij haar achterligger, maar reed vervolgens weg. Haar achterligger zette al toeterend de achtervolging in en kon de vrouw tot stilstand brengen. Haar auto bleek al langer dan een jaar niet gekeurd.

De bestuurster verklaart in de politierechtbank dat ze traag is weggereden om zich een straat verder aan de kant te zetten. “We blokkeerden al het verkeer, dus ik ben rustig weggereden. Ik heb nog teken gedaan naar mijn achterligger dat hij mij moest volgen, maar dat heeft hij niet gezien. Hij is meteen beginnen toeteren en bumperkleven. Ik had schrik, maar het was niet mijn intentie om te vluchten.”

De politierechter legt de vrouw een boete van 1.920 euro op, waarvan 800 euro met uitstel. Haar wagen moet ze een maand aan de kant laten staan en als ze haar rijbewijs terug wil, moet ze slagen in een medische en psychologische proef.