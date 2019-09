Bestuurder moet nachtje naar de cel na dronken ongeval Lieke D'hondt

25 september 2019

13u26 0 Zottegem Een bestuurder die in de Weidestraat in Zottegem uit de bocht is gegaan, heeft een nachtje in de cel moeten doorbrengen om te ontnuchteren. De politierechter legt hem ook nog een boete van 1.600 euro en een rijverbod van één maand op.

De bestuurder had te veel gedronken, maar besloot wel nog met de wagen te rijden. In een scherpe bocht ging het mis en belandde hij tegen de afsluiting van een weide. De politie moest ter plaatse komen en stelde vast dat de bestuurder dronken was. Omdat de situatie te ernstig was, besloten ze hem een nacht in de cel op te sluiten. “Sinds dat voorval heeft mijn cliënt zich wel helemaal herpakt”, vertelt de advocaat van de man. “Uit verschillende testen blijkt dat zijn bloedwaarden het afgelopen jaar telkens normaal waren.”