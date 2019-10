Bestuurder mist bocht en belandt in gracht Frank Eeckhout

03 oktober 2019

09u13 0 Zottegem In de Langendries in Sint-Goriks-Oudenhove is een automobilist uit de bocht gevlogen. De wagen kwam tot stilstand in de gracht.

Het was een buurtbewoonster die de okerkleurige Peugeot dondermorgen omstreeks 6.20 uur in de gracht zag liggen. Toen de vrouw vaststelde dat de bestuurder nog in de wagen zat, verwittigde zij meteen de hulpdiensten. Brandweerpost Zottegem bevrijdde de gewonde man uit zijn benarde positie waarna hij met de ambulance werd overgebracht voor naar ziekenhuis. Zijn voertuig werd getakeld. Hoe lang de man gekneld heeft gezeten, is niet duidelijk.