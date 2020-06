Bestelwagen uitgebrand in Kollegestraat Frank Eeckhout

09 juni 2020

09u31 1

Zottegem In de Kollegestraat in Zottegem is dinsdagmorgen omstreeks 5 uur een lichte bestelwagen uitgebrand.

De witte bestelwagen was achtergelaten op de parkeerstrook in de Kollegestraat. Rond 5 uur verwittigden omwonenden brandweerpost Zottegem omdat de bestelwagen in lichterlaaie stond. De brandweer was snel ter plaatse maar de brandweermannen konden niet verhinderen dat de bestelwagen helemaal uitbrandde.

“De wagen stond reglementair geparkeerd, weliswaar met de achterkant zo dicht mogelijk tegen een muur. Vermoedelijk wou de bestuurder op die wijze voorkomen dat via de achterzijde zou worden ingebroken. Het parket heeft wel een branddeskundige aangesteld om de oorzaak van de brand te achterhalen", laat commissaris Gery Verlinden van de politie Zottegem/Herzele/Sint-Lievens-Houtem weten.