Bestelwagen en wagen botsten frontaal op elkaar in Langestraat Frank Eeckhout

27 december 2019

09u41 2 Zottegem Een wagen en bestelwagen zijn vrijdagmorgen omstreeks 7.45 uur frontaal op elkaar gereden ter hoogte van het Z-Park in de Langestraat in Godveerdegem.

De bestelwagen wilde de parking oprijden om te leveren in grootwarenhuis Delhaize. De chauffeur schatte daarbij de afstand van de tegenligger verkeerd in waardoor beide voertuigen op elkaar inreden. De klap was enorm maar niemand raakte gewond. In afwachting van de komst van de hulpdiensten, probeerde de zaakvoerder van Delhaize het verkeer te regelen. Eens de hulpdiensten te plaatse waren, werd het verkeer omgeleid via de parkings aan beide kanten van de weg. De twee wagen werden getakeld. Brandweer Zottegem reinigde nadien het wegdek.