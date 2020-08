Beslissing over carnaval valt in september Frank Eeckhout

21 augustus 2020

10u21 0 Zottegem In tegenstelling tot heel wat andere gemeenten en steden stelt Zottegem de beslissing over carnaval nog wat uit. “In september zitten we met alle betrokkenen samen", zegt Lieven Buysse van het Feestcomité.

Carnaval of geen carnaval? De Zottegemse carnavalisten kijken met grote belangstelling uit wat het stadsbestuur gaat beslissen. Traditioneel rijden de praalwagens al de eerste zaterdag van het nieuwe jaar door het centrum van de stad. De avond voordien is er ook de Driekoningenloop in deelgemeente Sint-Goriks-Oudenhove waar de carnavalisten een eerste keer hun kostuum aantrekken. Een weekend later volgen nog de stoeten in Erwetegem en Sint-Maria-Oudenhove. “We hebben afgesproken om volgende maand samen te zitten en pas dan een beslissing te nemen. Op die vergadering, waar alle betrokken aanwezig zullen zijn, moeten we de pro’s en de contra’s met elkaar afwegen om nadien de juiste beslissing te nemen", zegt Lieven Buysse.