Beperkt bezoek onder strikte voorwaarden mogelijk vanaf 18 mei in woonzorgcentrum Egmont Frank Eeckhout

14 mei 2020

15u42 0 Zottegem Volgend op de richtlijnen van de Nationale Veiligheidsraad én na grondig intern overleg, is er in het woonzorgcentrum Egmont (beperkt) bezoek mogelijk vanaf maandag 18 mei. “Dat zal gebeuren onder strikte voorwaarden waarbij de gezondheid van alle bewoners, medewerkers en bezoekers voorop blijft staan”, kondigt burgemeester Jenne De Potter (CD&V) aan.

Om de veiligheid van iedereen voorop te stellen, werden specifieke richtlijnen uitgewerkt. “Elk bezoek is steeds op afspraak. Alle bezoek zal plaatsvinden in een voorziene ruimte of plaats met extra beschermingsfaciliteiten. Er wordt slechts 1 bezoek per week van 1 persoon toegelaten, op een vast moment voor maximum 30 minuten. Een mondmasker is verplicht en fysiek contact is niet toegelaten. De bezoeker is enkel welkom als hij/zij of de bewoner 14 dagen voor het bezoek geen symptomen vertoonde of er geen sprake is van een (vermoedelijke of bevestigde) Covid-19-besmetting", somt burgemeester Jenne De Potter de voorwaarden op.

Voorzichtig stapje vooruit

Om de bezoekregeling praktisch te organiseren, vraagt WZC Egmont om telefonisch of via mail een afspraak te maken. “We willen duidelijk stellen dat het bezoek er dus nog niet kan uitzien zoals voor het coronavirus. We kunnen de deuren nog niet wijd open zetten maar dit is een eerste voorzichtig stapje vooruit. We hebben een zo goed mogelijk evenwicht gezocht tussen het menselijke aspect en de veiligheid. We rekenen dan ook op ieders verantwoordelijkheidszin en discipline om de bezoekregeling in goede banen te kunnen leiden", vult schepen van sociale zaken Peter Vansintjan (CD&V) aan.

Logistiek vraagt het van alle medewerkers een grote inspanning om het bezoek op een veilige manier te kunnen organiseren. De stad vraagt alle bezoekers dan ook om begrip en respect voor de maatregelen.