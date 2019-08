Beleef sportieve topervaring met Oost-Vlaanderens Mooiste Frank Eeckhout

12 augustus 2019

20u42 4 Zottegem Getrainde of recreatieve fietser? Fervente wandelaar? Of gewoon zin om de grote vakantie in schoonheid af te sluiten met het hele gezin? Kom dan op zaterdag 31 augustus en zondag 1 september naar de Vlaamse Ardennen voor Oost-Vlaanderens Mooiste. Met Zottegem als startpunt ontdek je onze mooie streek per fiets of te voet", zegt burgemeester Jenne De Potter.

Oost-Vlaanderens Mooiste is een unieke, sportieve samenwerking tussen de stad Zottegem, drie lokale wielertoeristenclubs, Sportakern Zottegem, Wandelclub Egmont en Wandelsport Vlaanderen. Het concept komt overgewaaid uit Roeselare, waar West-Vlaanderens Mooiste is uitgegroeid tot een succesvolle vierdaagse. “Oost-Vlaanderens Mooiste is ondertussen aan zijn derde editie toe en we mogen gerust stellen dat het concept ook hier erg aanslaat. Vorig jaar mochten we maar liefst 2.500 fietsers en wandelaars verwelkomenat aantal hopen we dit jaar minstens te evenaren”, zegt een enthousiaste burgemeester Jenne De Potter (CD&V) “Want Zottegem is een echte, bruisende sportstad. Onze authentieke Vlaamse Ardennen zijn tot ver buiten de landsgrenzen bekend voor hun uitdagende fietslandschappen. En natuurlijk kun je hier ook prachtige wandelingen maken in het groen. Met Oost-Vlaanderens Mooiste tonen we de deelnemers letterlijk de mooiste plekjes van onze stad en omgeving. Een omgeving die we als stadsbestuur uiteraard koesteren en willen beschermen. Daarom vinden we het belangrijk dat dit groene event ook een duurzaam event is. Ik ben dan ook blij dat we tijdens Oost-Vlaanderens Mooiste voor het eerst met onze recent geleverde herbruikbare bekers kunnen werken.”

Het aanbod is vergelijkbaar met dat van vorig jaar, maar deze derde editie legt ook nieuwe accenten. “De organisatie van de mountainbikeritten werd vernieuwd. Met een monsterrit van ruim 110 km dagen we zelfs de meest geharde mountainbiker uit. Maar doe je het liever wat rustiger aan, dan kun je nog steeds genieten van een rit van 35, 50 of 75 kilometer. Op zondag is er dit jaar ook een familiefietstocht van 15 km in de landelijke streek van Velzeke, met een veilig parcours voor kinderen en met een lekker artisanaal ijsje onderweg”, vult schepen van Sport Brecht Cassiman (N-VA) aan.

Voor de wegritten biedt de organisatie opnieuw een rit van 80 km richting Geraardsbergen aan en ritten richting Oudenaarde tot 130 km. Er zijn ook fietsroutes van 30 km en 55 km. Op zaterdag kun je deelnemen aan erkende wandelroutes van 6, 12 en 18 km, georganiseerd door wandelclub WSV Egmont. Op zondag staat enkel de wandeling van 6 km op het programma. Alle routes starten en eindigen aan de Bevegemse Vijvers.