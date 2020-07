Bejaarde vrouw met COVID-19 opgenomen in Sint-Elisabethziekenhuis Frank Eeckhout

31 juli 2020

09u53 0 Zottegem n het AZ Sint-Elisatbeth in Zottegem ligt momenteel één bejaarde COVID-positieve patiënte, die evenwel voor een andere reden opgenomen is. “Op onze spoedgevallendienst en bij de pre-opname testen zien we voorlopig geen positieve resultaten. En toch zijn we heel ongerust", zegt communicatieverantwoordelijke Nicky De Temmerman.

Die ongerustheid komt door verschillende broeihaarden met een vrij groot aantal besmettingen, die in de omliggende gemeenten aanwezig zijn. “Hierbij zijn vooral jonge mensen betrokken, die gelukkig weinig ziektesymptomen vertonen. Om de infectie in te tomen vragen we nadrukkelijk om zo weinig mogelijk contacten te maken buiten jouw bubbel", zegt Nicky De Temmerman. Daarom doet het ziekenhuis nog maar eens een oproep. “Kom alleen naar de raadplegingen, draag steeds een mondmasker, beperkt het bezoek aan gehospitalisserde patiënten, was steeds je handen en hou voldoende afstand.”