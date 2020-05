Bebloemingsactie 2020: zet jij ook de bloemetjes buiten? Frank Eeckhout

06 mei 2020

11u54 0 Zottegem Met de bebloemingsactie mogen de inwoners van Zottegem letterlijk de bloemetjes buitenzetten. Al dertig jaar stimuleert het stadsbestuur, in samenwerking met de Stedelijke Middenstandsraad, de Zottegemnaren tot een bebloemingsactie om hun stad op te fleuren.

Met de bebloemingsactie wil de stad vooral zijn appreciatie en waardering uitdrukken voor de Zottegemnaren die extra hun best doen om Zottegem aantrekkelijk en kleurrijk te maken. “Het doet me plezier dat deze actie veel weerklank vindt bij de Zottegemnaren. Het geeft kleur aan de buurt en het zorgt voor zuurstof in de straten. Ook voor de toevallige passant in de straat is dit een leuke actie, want enkel de bloemen in de voortuin, op de voorgevel of bloembakken komen in aanmerking. Zo kan iedereen genieten van een mooi bloementapijt", zegt schepen van Middenstand Evelien De Both (N-VA).

Voor de dertigste editie ligt het accent op de ‘fleurigste voortuin/geveltuin/gevel’. “Tijdens de zomer komt een jury twee keer langs om de fleurigste resultaten te beoordelen. Zij houden rekening met diverse criteria waaronder kleur, verzorging (onderhoud) en bijenvriendelijkheid. De eerste twintig geselecteerden ontvangen een waardebon bij een Zottegemse bloemen- of plantenzaak", besluit De Both. Is je voortuin of geveltuin een oase van fleurige bloemen of staan er kleurrijke bloembakken op uw vensterbank, neem dan zeker deel aan deze actie. Je deelname indienen kan tot zondag 24 mei bij dienst toerisme, Markt 1, of via mail naar toerisme@zottegem.be. Het inschrijvingsformulier en reglement kan je terugvinden op www.zottegem.be.