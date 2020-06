Basisschool Sint-Barbaracollege geeft leerlingen Engels Frank Eeckhout

22 juni 2020

08u47 0 Zottegem In basisschool Sint-Barbaracollege in Zottegem krijgen leerlingen in het tweede leerjaar naast Frans ook al taalinitiatie Engels. “ De kennis van de Engelse taal is bij kinderen in het zesde leerjaar zeer ongelijk. Omdat de verschillen zo groot zijn, pleiten we in het Sint-Barbaracollege voor Engelse lessen voor alle kinderen in de basisschool", zegt directeur Marc De Groote.

Kinderen en jongeren groeien steeds meer op in een meertalige omgeving. Gamen, computergebruik en contacten met Engelstaligen op vakantie of via sociale media hebben ook een positieve invloed op het Engels. “Omdat we merken dat de kennis van het Engels in het zesde leerjaar heel verschillende is, starten wij al met een initiatie in het twee leerjaar. Leerlingen hun taalgevoel aanscherpen, hen met talen laten kennis maken en hen uitdagen om (meer)talig te worden, gebeurt best vanaf de basisschool. Wij zetten dan ook bewust in op een talenbeleid dat expliciet aandacht schenkt aan vier pijlers: Nederlands als schooltaal, de rol van thuistaal, talensensibilisering en het vreemdetalenaanbod Frans en Engels. Het doel is dat leerlingen vanaf de basisschool een stevig fundament voor hun talenkennis leggen. Dat is uniek voor het lager onderwijs. De leerlingen gaan in het Engels actief aan de slag met prenten en woordkaarten, links naar leuke liedjes, spelmateriaal en kopieerbladen met opdrachten. Onbewust en spelenderwijs breiden de leerlingen hun Engelse woordenschat uit en leren ze grammaticale elementen kennen. Plezier beleven aan de kennismaking met het Engels staat voorop", zegt directeur Marc De Groote.