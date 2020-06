Basisschool De Smidse zendt proclamatie uit op Radio M fm: “Dit is misschien wel een primeur in radioland” Ronny De Coster

27 juni 2020

15u15 0 Zottegem Geen proclamatie met de ouders erbij? Daar hebben ze bij basisschool De Smidse in Erwetegem iets op gevonden: dan zenden we die toch gewoon uit op de radio?

Directeur Chris De Bodt contacteerde radio M fm met de vraag of er een proclamatieprogramma kan uitgezonden worden op M fm. “Zo kunnen ouders, vrienden en familie dan toch nog even genieten van wat de leerlingen geleerd hebben en kunnen ze toch het schooljaar op een unieke wijze eindigen,” dacht De Bodt. “Dit is uniek en nog nooit eerder gerealiseerd,” weet M fm radioverantwoordelijke Guy De Clercq, die meteen op het voorstel ingaat. “We staan dan ook klaar om de leerlingen en leraars te ontvangen in onze gloednieuwe studio in Kloosterstraat 40”, zegt de radiomaker.

De proclamatie van BS De Smidse zal te horen zijn op maandag 29 juni ’20 tussen 19 en 21 uur via FM 107.6 (regio Zottegem), FM 105.6 (regio Brakel) en FM 107.2 (regio Oosterzele) of digitaal via internet op www.radiomfm.be