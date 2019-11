Basisschool De Kleine Planeet wint scholenwedstrijd ‘Grootste vingerverfschilderij ter wereld’ Frank Eeckhout

15 november 2019

16u40 2 Zottegem Basisschool De Kleine Planeet heeft de scholenwedstrijd ‘Grootste vingerverfschilderij ter wereld’ gewonnen. Die wedstrijd werd door het Zottegemse stadsbestuur georganiseerd op autoloze zondag.

Met 46 vierkante meter verpulverde Zottegem het wereldrecord dat tot dan op naam van een Chinees dorpje stond. Samen met vier leerkrachten van de Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst kwamen 153 kinderen mee vingerverven aan een reuzegrote Egmont. Zij konden zich registreren voor hun school om zo hun school te verblijden met een waardebon ter waarde van 250 euro. “De ene helft van het bedrag wordt geschonken door de stad Zottegem, de andere helft is gesponsord door Dreamland Zottegem. Met 11,76 procent van hun leerlingenaantal was de stedelijke basisschool De Kleine Planeet het best vertegenwoordigd. Zij versloegen heel nipt het Sint-Barbaracollege - afdeling Trapstraat. De waardebon kan gebruikt worden om schoolmateriaal aan te kopen", zegt schepen van Leefmilieu Leen Goossens (CD&V).

Op autovrije zondag werd ook gelopen voor het goede doel. Deelnemers aan de Rainbow Run konden bij de online-aankoop van hun ticket vrijblijvend 2 euro doneren aan Think-Pink, de vzw die meer aandacht vraagt voor het bestrijden van borstkanker. Dit bracht in totaal 136 euro in het laatje. Dit bedrag werd al doorgestort aan Think-Pink.