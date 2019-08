Basisschool Bevegem valt in de prijzen met filmpje over woordenschat voor kleuters Frank Eeckhout

12 augustus 2019

21u43 0 Zottegem Basisschool Bevegem uit Zottegem valt opnieuw in de prijzen. Deze keer met een filmpje over woordenschat voor kleuters.

Op 26 september is er de Europese Dag van de Talen. Naar aanleiding daarvan organiseerde het EDT-platform een wedstrijd waarbij scholen konden aantonen hoe creatief ze zijn met taalonderwijs. Basisschool Bevegem maakte een filmpje om aan te tonen hoe ze woordenschatverwerving op een speelse manier aanpakken in de kleuterafdeling. De jury was onder de indruk en kende de EDT-award 2019 toe aan de school. Op 26 september mag directeur Steven Ghys de prijs in ontvangst nemen op een congres in Brussel. “Vanaf de peuterklas speelt de school een belangrijke rol in de taalverwerving van de kinderen. Woordenschatontwikkeling krijgt in onze kleuterafdeling dan ook de hoogste prioriteit. We bieden onze talentjes een rijke leeromgeving aan waarin taalvaardigheid centraal staat. De prijs is een stimulans om op deze weg verder te gaan”, zegt de directeur trots.