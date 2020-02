Basisschool Bevegem kiest voor verdraagzaamheid: kinderen en onderwijzers kleden zich in dezelfde kleur Frank Eeckhout

10 februari 2020

10u45 0 Zottegem In GO! Basisschool Bevegem nemen alle leerlingen en personeelsleden van 17 tot 21 februari deel aan een project rond verdraagzaamheid.

Om de gelijkheid tussen mensen in de verf te zetten, zullen de kinderen en leerkrachten elke dag kledij dragen in dezelfde vooraf vastgelegde kleur. Alle juffen en meesters bundelen daarnaast de krachten en plannen verschillende activiteiten. Respect, vertrouwen en welbevinden staan hierbij centraal. “In onze school zetten we elke dag in op het leren samenleven. We weten dat verdraagzaamheid meer moeite vraagt dan onverschilligheid, maar die inspanning willen we als schoolteam graag leveren", zegt directeur Steven Ghys.