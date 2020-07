BAL MERKLEZ wint muziekwedstrijd in Nederland Frank Eeckhout

25 juli 2020

14u38 1 Zottegem De 11-koppige klezmer- en balkanband BAL MERKLEZ heeft in het Nederlandse Kerkrade een muziekwedstrijd gewonnen. “Door deze overwinning mogen we volgende zomer een feestje gaan bouwen op het prestigieuze Woodstock der Blasmusik in Oostenrijk", zegt de Zottegemse saxofonist/drummer Willem Buyse.

Samen met enkele vrienden, die hij destijds leerde kennen in het Lemmensinstituut, koesterde Willem Buyse al lang een droom om een klezmer- en balkanband op te richten. “Gewoon omdat die muziek heel aanstekelijk werkt en heel fijn is om te spelen. Klezmer is traditioneel Joodse muziek, heel opzwepend maar soms ook slepend traag. Balkan heeft een zwoele zomerse energie waarbij je onmogelijk stil kan blijven staan", verduidelijkt Willem het muziekgenre.

Gentse Feesten

Willem klopte aan bij Joris Jacobs, fluitist uit Ninove, die al heel wat ervaring in het genre had en die ook zin had om mee te werken aan het project. Joris maakte het grootste deel van de arrangementen. Uiteindelijk kregen ze een groep bij elkaar in september 2017. Een eerste try-out vond plaats in januari 2018 in een café in Ninove. “In de zomer van 2018 speelden we enkele dagen op straat tijdens de Gentse Feesten, met spontane dansfeestjes als gevolg. Het bracht ons als groep echt wel dichter bij elkaar. We speelden die zomer ook nog op Denderend Klein in Geraardsbergen, één van de eerste optredens op een groot podium mét versterking. In het najaar werden nog wat arrangementen gemaakt door andere bandleden en zo kwam de band in het voorjaar van 2019 naar buiten met enkele try-outs in Maboel in Zottegem en The Preacher in Geraardsbergen. In de zomer van 2019 stonden we op Cogetama Fest, Parasol en Bombelbas Festival in Zottegem, waar een zwoel feestje werd gebouwd", schetst Willem de prille carrière van de band.

Hoogtepunt

Het voorlopige hoogtepunt van BAL MERKLEZ dateert van donderdag 16 juli. Tijdens de door ruim 15.000 mensen bekeken livestream wist de band de jury van BLOW! to Woodstock het meest te overtuigen. “We speelden de finale tegen 4 andere bands. We kregen 65 op 80. Met de score van het publiek erbij eindigden we met 85 op 100, maar liefst 20 punten dan de tweede. Door deze overwinning mogen we volgende zomer een feestje gaan bouwen op het prestigieuze Woodstock der Blasmusik in Oostenrijk. In 2022 mogen we dan het WMC in Kerkrade afsluiten met zwoele zomerse vibes", besluit Willem trots.