Babbelbox in woonzorgcentrum De Bron maakt bezoek mogelijk Frank Eeckhout

20 april 2020

15u28 0 Zottegem Woonzorgcentrum De Bron in Zottegem heeft sinds maandag een babbelbox. “De babbelbox is een veilig sas waar bewoners met hun familieleden kunnen praten. Face-to-face, maar op een veilige manier", zegt Giel Meirhaeghe.

Met deze oplossing wil De Bron tegemoetkomen aan de verlenging van het algemeen bezoekverbod in de woonzorgcentra, een maatregel waar het WZC als organisatie ook achter staat. “De eerste weken konden we ons creatief behelpen via videogesprekken en andere digitale tools. Toch stellen wij vast dat onze bewoners steeds vaker nood hebben aan een meer direct contact met hun familie", vertelt Giel Meirhaeghe. Daarom gingen de verantwoordelijke zorg en de ergotherapeut samen aan de slag om een creatieve oplossing te bedenken. “In onze babbelbox kan de familie recht tegenover de bewoner gaan zitten waardoor ze weer de kans krijgen om met elkaar een praatje te maken en elkaar nog eens in levende lijve te zien. Het gebruik van de babbelbox kan na telefonische afspraak op het nummer 09/364.48.48. We vragen bewust om een afspraak te plannen. Op deze manier kunnen we binnenshuis de bewoner begeleiden en vermijden we ook dat er zich buiten een toestroom vormt. Het welbevinden van onze bewoners is samen met de gezondheid prioritair voor ons. Wij zullen ons blijven engageren om creatieve oplossingen op maat te bedenken", belooft Meirhaeghe.