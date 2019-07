Baasje vraagt buren om uit te kijken naar verdwenen Milo Frank Eeckhout

15 juli 2019

16u58 10 Zottegem Werner Ritter roept zijn buren op om uit te kijken naar zijn verdwenen kat Milo. “Milo is sinds woensdagavond niet meer naar huis gekomen", zegt Werner triest.

Milo is een driejarig katje en woont bij Werner Ritten in Koerken in het centrum van Zottegem. “Milo is voornamelijk zwart en heeft witte voetjes, een witte snuit en een witte plek in nek. Ook op haar borst heeft ze een kleine witte plek. Woensdagavond omstreeks 18 uur heb ik haar een laatste keer gezien. We hebben de hele buurt afgezocht in de hoop haar te vinden, voorlopig zonder succes. Misschien zit ze ergens opgesloten en kan ze daarom niet naar huis terugkeren. Daarom wil ik alle mensen die in de buurt wonen vragen om eens te kijken of Milo nergens in een hok, kelder of zolder zit. Want ik kijk er erg naar uit om haar terug bij mij te hebben", treurt Werner.