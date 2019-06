Baanbrekend betaalconcept op Rock Zottegem: Pintje trakteren? Gewoon swipen Frank Eeckhout

27 juni 2019

15u24 20 Zottegem Als allereerste festival past Rock Zottegem een nieuw systeem toe om drankbonnetjes aan te kopen en te ‘swipen’. “Feestvierders kunnen online drankbonnetjes aankopen voor en tijdens het festival, zo moeten ze niet aanschuiven aan de kassa. Je kan ook pintjes ‘swipen’ naar je vrienden op het festival of je kan je bijvoorbeeld laten trakteren door het thuisfront”, kondigt organisator Kurt De Loor aan.

Wie helemaal niets wil missen van de optredens op Rock Zottegem en niet wil aanschuiven om bonnetjes aan te kopen, kan nu via de gebruiksvriendelijke app ‘Swipedrinks’ van op zijn smartphone drankbonnetjes aankopen. “Het is eigenlijk poepsimpel. Je downloadt de app, koopt bonnetjes aan en aan onze togen kan je met diezelfde app betalen. Zo hoef je niet aan te schuiven aan de kassa om bonnetjes te kopen en je kan met een simpele klik extra bonnetjes aankopen mocht je er te weinig hebben", legt Kurt De Loor het betaalsysteem uit.

“Via de app ‘Swipedrinks’ kan je in een handomdraai ook een pintje trakteren aan een maat die aan de andere kant van het festivalterrein staat. Of je kan je laten trakteren door de mama of de suikernonkel die thuis zitten. Met een simpele ‘swipe’ verhuizen de drankjes van de ene gsm naar de andere. Superhandig als je centen op zijn, maar je hebt toch nog dorst. Je vraagt gewoon aan het thuisfront om je enkele drankjes te trakteren”, lacht Kurt De Loor. “Ook heel gemakkelijk als je nog drankbonnetjes over hebt en je keert al huiswaarts: gewoon ‘swipen’ naar vrienden die wel nog op het festival zijn.”

Coupon Solutions, de maker van ‘Swipedrinks’, is tevreden dat zijn app op Rock Zottegem voor het eerst gebruikt zal worden. “We hebben een zeer gebruiksvriendelijk systeem ontwikkeld, echt iedereen kan het gebruiken. De mogelijkheden van het systeem zijn ook eindeloos. Dit wordt ongetwijfeld een hit, ook op andere festivals. We vonden de 25ste verjaardag van Rock Zottegem het ideale moment om de app te lanceren. ‘Swipen’ wordt ongetwijfeld het nieuwe ‘trakteren’ op de festivals. We zijn blij dat Rock Zottegem mee op de kar springt en hiermee trendsettend is", zegt Pieter De Troyer.

Pint met Gers Pardoel

Wie de app downloadt, maakt bovendien kans op gratis pintjes. “We gaan via de ‘Swipedrinks’-app ook leuke wedstrijden organiseren. Deelnemers maken dan kans op gratis drankjes of een speciale traktatie door één van onze artiesten. Wie wil nu niet toosten met Fred Durst van Limp Bizkit of een pintje krijgen van Gers Pardoel. Misschien kunnen er zelfs pintjes ‘geswiped’ worden naar Boef", voegt Kurt De Loor daar nog aan toe.

Rock Zottegem vindt plaats op vrijdag 5 en zaterdag 6 juli. Voor de volledige line-up, tickets en meer info, kan je terecht op www.rock-zottegem.be.