AZ Sint-Elisabeth voelt toename van besmette patiënten Frank Eeckhout

29 maart 2020

15u05 0 Zottegem In AZ Sint-Elisabeth in Zottegem is de toename van besmette patiënten deze week duidelijk voelbaar. “We hebben 20 patiënten op de quarantaine-afdeling liggen en nog eens 9 op Intensieve Zorg", laat communicatieverantwoordelijke Nicky De Temmerman weten.

Naast de ziekenhuisopnames zijn er ook een twintigtal positief geteste patiënten die niet gehospitaliseerd dienden te worden en thuis in quarantaine verblijven. “Gelukkig zijn er ook al een zevental patiënten die deze week het ziekenhuis hebben kunnen verlaten. Al deze cijfers geven aan dat het virus zich wijd verspreid heeft in de bevolking. ‘Blijf in uw kot’ moet dus onverkort van kracht blijven. Als zorgverleners dringen we er nogmaals op aan de overheidsinstructies te volgen en afstand van mekaar te houden, niet samen te scholen of bezoek te brengen aan kwetsbare medemensen", zegt Nicky De Temmerman.