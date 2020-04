AZ Sint-Elisabeth betreurt vierde coronadode Frank Eeckhout

18 april 2020

11u08 0 Zottegem In het AZ Sint-Elisabeth in Zottegem is deze week een vierde patiënt overleden aan COVID-19. “Het aantal kritische patiënten blijft hoog, maar deze week mochten toch 3 personen na een langdurige beademing losgekoppeld worden", laat communicatieverantwoordelijke Nicky De Temmerman weten.

Met een dertigtal opgenomen COVID-19 patiënten bevindt het ziekenhuis zich ook deze week in een plateaufase. 12 daarvan liggen op intensieve zorgen. “Het aantal kritische patiënten blijft hoog, maar deze week mochten toch 3 personen van een langdurige beademing losgekoppeld worden. Tot nu toe hebben 52 besmette patiënten het ziekenhuis mogen verlaten. Spijtig genoeg betreuren we deze week ook een vierde overlijden", zegt Nicky De Temmerman. De samenwerking met de woonzorgcentra in de buurt werd deze week verder uitgewerkt. “Onze experts in ziekenhuishygiëne en infectiepreventie zijn bereikbaar voor hen en gingen ook ter plaatse om de aanpak in goede banen te helpen leiden. Samen proberen we de crisis beheersbaar te maken en de bewoners de best mogelijke zorg te geven. De nationaal geldende coronamaatregelen werden verlengd tot 3 mei. Onze ziekenhuisactiviteit blijft nog steeds beperkt tot dringende en/of noodzakelijke consultaties, behandelingen en ingrepen. Ook een versoepeling van het bezoekverbod is spijtig genoeg niet mogelijk", geeft De Temmerman nog mee.