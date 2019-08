Auto over de kop: brandweer bevrijdt vrouw uit wagen Frank Eeckhout

08 augustus 2019

21u58 16 Zottegem Een vrouw is donderdagavond rond 19 uur met haar wagen over de kop gegaan in de Oombergenstraat tussen de Zottegemse deelgemeente Oombergen en Sint-Lievens-Houtem. Zij werd door de brandweer bevrijd en overgebracht naar het ziekenhuis.

O.H. uit Sint-Lievens-Houtem was met haar Kia onderweg naar Sint-Lievens-Houtem toen haar wagen plots over de kop sloeg. Ze maaide daarbij een paaltje omver waarna de wagen op zijn dak belandde. De vrouw zat gekneld achter haar stuur en werd door brandweerpost Zottegem bevrijd. Het slachtoffer werd zwaargewond overgebracht naar het ziekenhuis. Zij verkeert niet in levensgevaar. Door het ongeval was de rijbaan een hele tijd deels versperd.