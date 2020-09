Atheneum zet opnieuw schouders onder project in Oeganda: na watertanks, nu herbruikbare maandverbanden Frank Eeckhout

14 september 2020

09u17 0 Zottegem Het Koninklijk Atheneum Zottegem (KAZ) zet ook dit schooljaar zijn schouders onder een nieuw project in Oeganda. “Een werkgroep zamelt geld in voor Eco Sanitary, een kleinschalig bedrijf in Oeganda, dat biologisch afbreekbare en herbruikbare maandverbanden produceert", vertelt initiatiefneemster An Van de Wiele.

In het KAZ is al jaren de gedreven werkgroep “Young Water Solutions“ aan de slag. Deze werkgroep zet zich in voor de gelijknamige NGO, een organisatie die jongeren wereldwijd steunt om hun eigen waterprojecten te realiseren.

“De voorbije vijf jaar engageerde een team van leerlingen en leerkrachten zich voor een watervoorzieningsproject in Hakibale in Oeganda. Die acties - samen met de steun van GROS Zottegem - maakten het mogelijk de installatie van drinkwaterbassins en sanitaire voorzieningen voor twee schooltjes én een medisch centrum volledig te bekostigen. Als afsluiter van dit project kon een delegatie van het KAZ in februari de gefinancierde realisaties ter plekke gaan bekijken. Door het breed toegankelijk maken van de watertanks bereiken we ginds niet alleen de leerlingen en patiënten maar een volledige community met meer dan 1.000 mensen", zegt An Van de Wiele.

Onderwijs en hygiëne

Na het succesverhaal in Hakibale blijft het YWS-team evenwel niet bij de pakken zitten. Intussen zamelt de werkgroep geld in voor Eco Sanitary, een kleinschalig bedrijf in Oeganda, dat biologisch afbreekbare en herbruikbare maandverbanden produceert.

“Gewone maandverbanden zijn in Oeganda zeer duur. Als alternatief worden veelal onhygiënische doeken gebruikt, ofwel wachten meisjes en vrouwen zonder enig hulpmiddel gewoon het einde van hun menstruatie af. Hierdoor kunnen veel meisjes de lessen niet bijwonen en bouwen ze een steeds grotere schoolachterstand op. Met dit project draagt het KAZ dan ook bij tot twee duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties: onderwijs en hygiëne voor iedereen. Met onze werkgroep hebben we al 2.500 euro overgemaakt aan Young Water Solutions en we zijn van plan dat ook in de toekomst te blijven doen", belooft Van de Wiele.