Astrid Campens volgt Griet Van Caenegem op als voorzitter van Soroptimist Zottegem ZOVL Frank Eeckhout

06 oktober 2020

Zottegem Astrid Campens wordt de nieuwe voorzitter van Soroptimist Zottegem ZOVL. Zij volgt Griet Van Caenegem op. Net als haar voorganger zal Astrid samen met haar clubleden aandacht hebben voor de sociale noden in Zottegem.

Astrid Campens is geboren en getogen in Zottegem. Zij is zaakvoerster van chocolaterie Pralifino en al sinds 2014 lid van de Soroptimisten. Samen met de clubleden werkt zij rond armoedebestrijding in Zottegem. 60% van de budgetten gaat naar lokale projecten, 40% naar buitenlandse projecten. Dit jaar staan nog de Internationale Dag tegen geweld tegen vrouwen en de Internationale Mensenrechtendag rond huiselijk geweld en gelijke rechten op de agenda.