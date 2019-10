Asbestresten vier maanden na brand eindelijk opgeruimd Frank Eeckhout

02 oktober 2019

14u27 1 Zottegem Bijna vier maanden nadat een zware brand zeven garages in de as legde in de Molenkouter in Strijpen, worden de achtergebleven asbestresten eindelijk opgeruimd. Omdat de verzekeringsmaatschappijen te lang talmden, namen buurtbewoners zelf het heft in handen. “Wij hebben Solva en andere milieu-instanties op de hoogte gebracht van dit milieudelict", zegt Andreas Kesteleyn.

De Molenkouter in de Zottegemse deelgemeente Strijpen werd op 20 juni opgeschrikt door loeiende sirenes van brandweer en andere hulpdiensten. Omstreeks 22.30 uur was brand uitgebroken in een loods met zeven garages. Bijna vier maanden na de allesverwoestende brand, is een aannemer eindelijk gestart met het opruimen van de asbestresten. Ulrich De Bosscher, die ook een garagebox huurt op de Molenkouter, maakte zich vorige maand, samen met andere omwonenden, nog ernstige zorgen over het asbest op de site. “De beschadigde asbestplaten zijn nog steeds niet verwijderd. Ik had onlangs nog een gesprek met de expert, die de schade aan onze aanpalende garagebox kwam opmeten, en ook hij stelde zich vragen bij de aanpak. Wij willen de stad aanmanen om actie te ondernemen zodat alles snel opgeruimd wordt door een gespecialiseerde firma”, opperde Ulrich De Bosscher toen.

Expertises

De man kreeg toen te horen dat de site nog steeds niet was vrijgegeven. De eigenaar, noch de huurders mochten de site betreden en dit op uitdrukkelijke eis van de verschillende verzekeraars en expertisemaatschappijen van de betrokken partijen. Zij mochten ook geen opruim- en afbraakwerken doen tot alle expertises zijn afgerond en er duidelijkheid is over de verantwoordelijkheid. De deadline hiervoor werd gelegd op 31 oktober. “Tegen dan moeten alle huurders een bewijs leveren dat zij geen verantwoordelijkheid hebben aan het ontstaan van de brand. Pas dan kan de expertise worden afgesloten en de site worden vrijgegeven. Intussen blijft ze afgesloten en is het verboden om ze te betreden. Dit is dus een ingewikkelde verzekeringskwestie, waar wij geen invloed op hebben”, liet burgemeester Jenne De Potter vorige maand optekenen.

Maar tegen alle verwachtingen in gingen de werken dinsdag al van start. “Wij hebben zelf contact opgenomen met Solva andere milieu-instanties aangaande het aanslepende milieudelict", zegt Andreas Kesteleyn, die een aanpalende garagebox huurt. “Toen we vorige week bericht kregen van Solva, waren we voorzichtig positief verrast. Handhavingsmedewerker Torfs van Solva beloofde een daadkrachtig optreden. Woensdag werd de daad bij het woord gevoegd. Het is eigenlijk erg dat er zoveel bewonersdruk en burgerparticipatie nodig is om een lokale overheid tot daadkracht aan te manen", besluit Kesteleyn.