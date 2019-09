Asbestresten drie maanden na brand in garageboxen nog steeds niet opgeruimd Frank Eeckhout

10 september 2019

15u07 0 Zottegem Bijna drie maanden nadat een zware brand zeven garages in de as legde in de Molenkouter in Strijpen, zijn de asbestresten op de getroffen site nog niet opgeruimd. Omwonenden en huurders van andere garageboxen trekken nu aan de alarmbel. “Het is totaal onverantwoord dat die asbestpuinhoop daar blijft liggen. Welke gevaren voor de volksgezondheid brengt dit met zich mee", vragen ze zich af.

De Molenkouter in de Zottegemse deelgemeente Strijpen werd donderdag 20 juni opgeschrikt door loeiende sirenes van brandweer en andere hulpdiensten. Omstreeks 22.30 uur was daar brand uitgebroken in een loods met zeven garages. Die garages brandden helemaal uit. Bijna drie maanden na de allesverwoestende brand, ligt de site er nog steeds onaangeroerd bij. Zelfs de asbestresten werden nog steeds niet opgeruimd.

Ulrich De Bosscher, die ook een garagebox huurt op de Molenkouter, maakt zich samen met andere omwonenden ernstige zorgen over het asbest op de site. “De beschadigde asbestplaten zijn nog steeds niet verwijderd. Ik had onlangs nog een gesprek met de expert, die de schade aan onze aanpalende garagebox kwam opmeten, en ook hij stelde zich vragen bij de aanpak. Wij willen de stad aannamen om actie te ondernemen naar de eigenaar toe zodat alles snel opgeruimd wordt door een gespecialiseerde firma", zegt Ulrich De Bosscher.

Het stadsbestuur van Zottegem is zich bewust van de situatie, maar kan voorlopig weinig doen. “Wij hebben dit privéprobleem van bij aanvang nauw opgevolgd. De dag na de brand ben ik met één van de eigenaars ter plaatse geweest” reageert burgemeester Jenne De Potter (CD&V).

Verantwoordelijkheid

“De eigenaar heeft toen onmiddellijk de site waar de brand heeft gewoed laten afsluiten met panelen. De eigenaar, noch de huurders mogen de site betreden en dit op uitdrukkelijke eis van de verschillende verzekeraars en expertisemaatschappijen van de betrokken partijen. Zij mogen ook geen opruim- en afbraakwerken doen tot alle expertises zijn afgerond en er duidelijkheid is over de verantwoordelijkheid. Zowel de eigenaar als ikzelf betreuren dit en hebben aangedrongen om de expertises sneller vooruit te laten gaan zodat er kan worden opgeruimd volgens de regels van de kunst. Nu is de deadline vastgelegd op 31 oktober. Tegen dan moeten alle huurders een bewijs leveren dat zij geen verantwoordelijkheid hebben aan het ontstaan van de brand. Pas dan kan de expertise worden afgesloten en de site worden vrijgegeven. Intussen blijft ze afgesloten en is het verboden om ze te betreden. Dit is dus een ingewikkelde verzekeringskwestie, waar wij geen invloed op hebben", zegt De Potter.