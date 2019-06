Aperitiefconcert in openlucht Frank Eeckhout

12 juni 2019

10u17 0 Zottegem Landelijke Gilde Godveerdegem organiseert op zondag 16 juni om 10.30 uur een aperitiefconcert in openlucht.

Het concert wordt opgeluisterd door de fanfare Sint-Cecilia uit Sint-Maria-Oudenhove. De mensen van de landelijke gilde zorgen voor een hapje en een drankje. Het aperitiefconcert vindt plaats ter hoogte van de zitbank aan de Stopweide in Godveerdegem. De toegang is gratis en iedereen is welkom.