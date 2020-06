Alternatieve bosklassen op een boogscheut van school: zesdeklassers naar park van Breivelde Frank Eeckhout

23 juni 2020

13u52 0 Zottegem De zesdeklassers van de vrije basisschool Grotenberge trekken deze week op alternatieve bosklassen naar het park van Breivelde.

Het park van Breivelde ligt op een boogscheut van VBS Grotenberge. Ideaal dus om de leerlingen van het zesde leerjaar alsnog te laten genieten van hun bosklassen. Al zit overnachten er dit jaar niet in. “De bosklassen waren gepland in Spa maar door corona mag dat niet. Meester Bruno en juf Selina zorgen echter voor een mooi alternatief: Bosklas 2020 lightversie in het Park van Breivelde. Er staan tal van activiteiten op het programma zoals een fotozoektocht, een educatieve zoektocht rond fauna en flora van het bos, een bosklasfuif in onze bubbel en een waterpistolengevecht. Op die manier krijgen onze zesdeklassers toch nog een mooie afsluiter van hun lagere school", zegt directeur Christ Meuleman.