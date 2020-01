Allemaal Flandrien: musical voor koersfanaten én voor sporthaters Frank Eeckhout

22 januari 2020

10u21 0 Zottegem De musical Allemaal Flandrien neemt je mee naar de wereld van afzien en uitblinken, de koers. Vlaamse wegen, Vlaamse kasseien, een Vlaams koersverhaal, voor wielerfanaten én voor sporthaters, gebracht door productiehuis Pijkenzot.

Allemaal Flandrien neemt je mee op sleeptouw door het peloton, de toeschouwers en de seingevers. Een verhaal van rivaliteit, van winnen en verliezen. Zal Benny zijn droomkoers in Zottegem winnen? En wint hij ook het hart van Bea, het mooiste meisje van de streek. Laat je verrassen door deze familiemusical die je meeneemt naar de jaren ‘70 en ‘90. De voorstelling vinden plaats op 21, 22, 23, 28 en 29 februari en op 1, 6, 7 en 8 maart telkens in zaal Rhetorica in Zottegem. Tickets zijn te verkrijgen via www.pijkenzot.be en www.cczoetegem.be.