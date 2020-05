Alle kleuters terug naar school in VBS Grotenberge Frank Eeckhout

28 mei 2020

15u16 0 Zottegem De kleuterjuffen van de Vrije Basisschool Grotenberge en Klavertje 4 in Oombergen verwelkomen op dinsdag 2 juni hun kleuters terug op school.

Voor sommigen wordt het een blij weerzien, voor anderen een beetje bang afwachten wat het zal worden. “We hanteren nog steeds de nodige voorzorgsmaatregelen zoals frequent handen wassen, voldoende ontsmetten van gebruikte materialen en het behouden van de contactbubbels. In de laatste weken staan de mama’s en papa’s centraal als superhelden in dit coronaverhaal. Zo sluiten de kleuterjuffen het schooljaar af en hopen dat iedereen gezond in vakantie mag gaan", zegt directeur Christ Meuleman.