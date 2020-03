Al minstens 5 pv’s voor inbreuken tegen coronamaatregelen Frank Eeckhout

25 maart 2020

15u07 0 Zottegem Politie Zottegem/Herzele/Sint-Lievens-Houtem heeft al minsten vijf processen verbaal opgemaakt voor inbreuken tegen de coronamaatregelen.

“Onze politie controleert dagelijks met vier verschillende ploegen op het strikt naleven van de opgelegde coronamaatregelen. Ze controleren in parken, op pleinen, in straten en wijken en doen dit ook na concrete meldingen. Het is van het allergrootste belang dat de opgelegde maatregelen strikt worden opgevolgd. Samenscholingen, feestjes, zijn ten strengste verboden. De politie ziet daar strikt op toe en stelt bij inbreuken onmiddellijk proces verbaal op. Er is daarbij geen marge voor discussie of versoepeling. Burgers die zaken vaststellen die echt niet door de beugel kunnen (clandestiene feestjes of samenscholingen) worden opgeroepen om de politie te verwittigen. Vandaag is burgerzin voor iedereen en dit in het belang van iedereen, het codewoord”, de Zottegemse burgemeester en voorzitter van het politiecollege Jenne De Potter weten.

Volgende pv’s werden opgemaakt: 4 personen aan boord van een voertuig, samenscholing van 5 jongeren in het park van Egmont, samenscholing van 6 jongeren aan de Bevegemse Vijvers, samenscholing in een private woning in Herzele en samenscholing in een private woning in Sint-Lievens-Houtem