Agapanthus gestolen aan voordeur Domus Nobilis Frank Eeckhout

31 juli 2020

12u13 1 Zottegem Aan de voordeur van Domus Nobilis in Oombergen hebben dieven een witte agapanthus gestolen. De interieur, kunst en bloemenwinkel doet een oproep naar getuigen.

“Bedankt aan de sympathieke persoon die deze nacht onze agapanthus aan de voordeur meenam. Na een heel zware coronalockdown proberen we van een beetje zorgeloze vakantie te genieten om onze batterijen op te laden. De onzekere berichten van stijgende besmettingen zorgen ervoor dat we meer wakker liggen dan echt genieten. Hoe ziet onze toekomst eruit? Kunnen we terug normaal opengaan? Wat met onze nieuwe collectie die binnenkomt? En dan denkt een of andere persoon dat deze planten er gewoon voor het grijpen staan en dat wij die ook maar krijgen van een hardwerkende kweker die ook zwaar getroffen is. Ik hoop dat je er heel veel genot van hebt", schrijven de zaakvoerders op hun Facebookpagina.