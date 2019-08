Afscheidnemend directeur Marleen Verdonck: “Kinderen zien opgroeien tot volwassenen, dat zal ik missen” Frank Eeckhout

30 augustus 2019

14u46 0 Zottegem “Kinderen zien opgroeien tot volwassenen, dat zal ik toch wel missen", zegt Marleen Verdonck (64) aan de vooravond van haar pensioen. “Zondag snijd ik een nieuw hoofdstuk in mijn leven aan. De bucket list is lang. Er is dus nog leven na het Provinciaal Technisch Instituut (PTI) in Zottegem", lacht de afscheidnemend directeur.

Marleen Verdonck trekt op zondag 1 september een streep onder haar carrière in het PTI. Daar was de Oosterzeelse bijna 22 jaar directeur. “Ik ben afgestudeerd als licentiaat in de rechten. In de beginjaren van mijn actieve loopbaan werkte ik vier jaar bij de overheid. Daarna werd ik benoemd en werkte ik nog 6 jaar op de dienst Pensioenen in de Zuidertoren in Brussel. Pas daarna stapte ik in het onderwijs, eerst als leerkracht en vanaf 1 januari 1998 als directeur van het PTI in Zottegem", schetst Marleen haar carrière.

In die 22 jaar zijn er maar drie ouders die een procedure tegen de school hebben aangespannen. Ze gingen niet akkoord met het attest van hun kind, maar onze school heeft altijd aan het langste eind getrokken

De stap van leerkracht naar directeur verteerde Marleen zonder noemenswaardige moeilijkheden. “Het is belangrijk om naar iedereen te luisteren en te relativeren. Maar uiteindelijk moet je wel knopen doorhakken, soms ook moeilijke", weet Marleen. In die 22 jaar heeft ze de functie van directeur ook zien evolueren. “De taken van zowel leerkrachten als directie zijn enorm toegenomen. In die periode heb ik een digitale revolutie meegemaakt. In mijn beginjaren gebruikten we de computer enkel voor deliberaties. Nu gebeurt zowat alles met de computer en worden we ook nog eens overstelpt met mails. Ook de verantwoordelijkheid van een directeur is serieus toegenomen door de mondigheid van leerkrachten, leerlingen en ouders. Toch zijn er in de 22 jaar slechts drie ouders die een procedure tegen de school hebben aangespannen. Zij gingen niet akkoord met het attest van hun kind maar telkens heeft de school aan het langste eind getrokken.”

Vragen bij hervormingen

Als directeur heeft Marleen ook altijd een goeie band gehad met haar leerlingen. “Ik ken ze quasi allemaal bij naam. Hen zien opgroeien van kind naar puber tot volwassene is het mooiste dat er is. Samen met hen de basis leggen voor hun toekomst, dat zal ik nog het meeste missen.” Met al haar ervaring maakt Marleen zich ook wel een beetje zorgen voor de toekomst van het onderwijs. “Ik stel mij vragen bij de laatste hervormingen want die komen niet tegemoet aan de vraag van de maatschappij. Scholen moeten de talenten van de kinderen aanwenden en verder ontwikkelen. Een brede eerste graad vind ik niet goed. Wie graag met zijn of haar handen werkt, moet dat van in het eerste middelbaar al kunnen. Die leerlingen help je niet door hen talen, wetenschappen of economie op te leggen. Daarom vind ik het belangrijk dat het zelfbeeld van TSO en BSO opgekrikt wordt.”

Schrik om vanaf 1 september in een zwart gat te vallen, heeft Marleen niet. “Ik blijf politiek actief in Oosterzele. Mijn schepenambt loopt nog tot 2022. Daarna zet ik een stap opzij voor een jongere partijgenoot en ga ik in de gemeenteraad zetelen. Daarnaast heb ik ook nog de zorg over mijn ouders en mijn kleinkind. Verder wil ik alle Europese hoofdsteden en de parken in de VS bezoeken. Tenslotte heb ik ook een zwak voor fietsen en lezen. Maar eerst op reis naar Armenië om tot rust te komen", besluit Marleen.