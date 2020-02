Acht maanden cel voor Fransman die winkeldiefstallen pleegt in Zottegem, Londerzeel en Waregem LDO

27 februari 2020

12u14 0 Zottegem Fransman S.R. (33) heeft in de correctionele rechtbank in Oudenaarde een celstraf van 8 maanden en een boete van 400 euro gekregen. De man pleegde een reeks winkeldiefstallen in Zottegem, Londerzeel en Waregem. Hij werd betrapt bij een poging tot diefstal in Kruisem in januari van dit jaar.

De Fransman had het vooral gemunt op de warenhuizen Colruyt en Okay, waar hij telkens flessen sterkedrank naar buiten smokkelde. “Mijn cliënt had een zware alcoholverslaving, hij dronk twee tot drie flessen leeg per dag”, verduidelijkt de advocaat van de man. “De flessen sterkedrank zijn dan ook het enige wat hij gestolen heeft.” Het parket tilt er zwaar aan dat de man de feiten bagatelliseert. “Hij legde de schuld zelfs bij Colruyt, door te stellen dat de winkel maar meer zou moeten inzetten op veiligheid”, vertelt de procureur. De beklaagde belooft wel aan de rechter dat hij geen alcohol meer zal drinken. De rechter legt hem 8 maanden cel en een boete van 400 euro op.