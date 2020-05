Aanvraagprocedure speelstraten verlengd tot 15 juni: “Veel gezinnen zullen hun vakantie thuis doorbrengen” Frank Eeckhout

14 mei 2020

09u37 5 Zottegem Omdat heel wat gezinnen hun vakantie deze zomer thuis zullen beleven, verlengt het stadsbestuur van Zottegem de aanvraagprocedure voor speelstraten tot 15 juni.

Het stadsbestuur zorgt er reeds een aantal jaren voor dat kinderen tijdens de zomervakantie op straat kunnen spelen. Ook in de zomervakantie van 2020 wil de stad de mogelijkheid tot speelstraat bieden. “Als gevolg van de coronacrisis zullen veel gezinnen deze zomer hun vakantie thuis doorbrengen. Door de inrichting van speelstraten mogelijk te maken, willen we kinderen de kans bieden om, veilig, in openlucht buiten te spelen. De speelstraten zullen wel enkel toegestaan worden indien de Nationale Veiligheidsraad dit toelaat”, zegt schepen van Evert De Smet.

In een speelstraat is de hele breedte van de openbare weg voorbehouden voor het spelen. Alleen wie in de straat woont of er een garage heeft, en prioritaire voertuigen mogen in de straat rijden gedurende de uren waarop ze ingericht is als speelstraat. Bovendien moet er in een speelstraat stapvoets gereden worden en moet voorrang verleend worden aan de voetgangers. Een speelstraat kan niet overal en is onderworpen aan een aantal regels. Zo kan dit enkel ingericht worden op een plaats waar de snelheid beperkt is tot maximum 50 km per uur. De straat moet een overheersend woonkarakter hebben, zonder doorgaand verkeer en mag niet bediend worden door een bus.

Let er op dat minimum 80% van de buurtbewoners akkoord moet gaan met de inrichting van een speelstraat Schepen Evert De Smet (N-VA)

“Normaal gezien moet een speelstraat aangevraagd worden bij de dienst mobiliteit vóór 15 mei. Gezien de uitzonderlijke tijden en omdat we iedereen nog de kans willen geven om een aanvraag in te dienen, zal de termijn dit jaar verlengd worden tot 15 juni. Ook de bewonersenquête – die samen met het aanvraagformulier ingediend wordt – zal op een andere manier afgenomen moeten worden zodat de social distancing gerespecteerd wordt. Wij vragen aan de meter of peter die de aanvraag zal indienen om in elke brievenbus van de betreffende straat een brief te posten. In deze brief vraag je aan jouw buur om zijn ‘akkoord’ of ‘niet akkoord’ tegen een bepaalde datum aan jou over te maken via mail of telefoon. Elke brievenbus heeft hierbij 1 stem. Vervolgens maak je als meter of peter een lijst met alle akkoorden die je samen met het aanvraagformulier overmaakt aan de dienst mobiliteit en dit ten laatste tegen 15 juni. Let er op dat minimum 80% van de buurtbewoners akkoord moet gaan met de inrichting van een speelstraat", geeft schepen De Smet nog mee.

Het aanvraagformulier is beschikbaar op de website van stad Zottegem onder “Speelstraten”. Voor vragen kan je steeds terecht bij de dienst mobiliteit via mobiliteit@zottegem.be of op het nummer 09/364.64.94.