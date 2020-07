Aangepaste bezoekregeling in Woonzorgcentrum Egmont Frank Eeckhout

28 juli 2020

09u17 0 Zottegem Woonzorgcentrum Egmont in Zottegem heeft een aangepaste bezoekregeling uitgewerkt om de veiligheid van bewoners, familieleden en personeel te kunnen blijven garanderen. Die bezoekregeling geldt vanaf dinsdag 28 juli.

Gezien de opmars van het coronavirus en het sterk stijgend aantal besmettingen in België werd vorige week beslist bezoek in het Woonzorgcentrum Egmont tijdelijk op te schorten. De voorbije dagen hebben de medewerkers van het WZC alles in het werk gesteld om bezoek vanaf dinsdag 28 juli terug mogelijk te maken, weliswaar volgende nieuwe richtlijnen. “Bezoekmomenten zijn enkel mogelijk op weekdagen van 13 uur tot 17 uur. Bezoek vindt plaats in een specifiek voorziene ruimte en achter plexiglas (babbelbox), en dus niet langer op de woning of op de afdelingen. Per bezoekmoment wordt maximum 1 vaste bezoeker per bewoner en per week toegelaten. Het bezoek is altijd op afspraak en een mondmasker dragen is verplicht. Verder blijven alle vroegere maatregelen van kracht. We beseffen dat het geen makkelijk situatie is en hebben veel begrip voor de moeilijke periode waar bewoners en hun familieleden doorgaan. Maar enkel zo kunnen we hopelijk bezoek blijven toelaten en het virus onder controle houden. Wij rekenen dan ook op ieders verantwoordelijkheidszin en discipline", zegt burgemeester Jenne De Potter (CD&V).