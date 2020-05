Aangepast revalidatieprogramma voor COVID-19 patiënten in AZ Sint-Elisabeth Frank Eeckhout

02 mei 2020

10u21 0 Zottegem Het COVID-19 virus heeft heel wat mensen binnen onze samenleving getroffen. Daarom wil het revalidatiecentrum binnen het AZ Sint-Elisabeth Zottegem haar rol binnen deze veranderde maatschappij uitbreiden. “Zij kunnen antwoord bieden op vragen zoals Hoe kunnen personen getroffen door het coronavirus verder geholpen en ondersteund worden", zegt communicatieverantwoordelijke Nicky De Temmerman.

Een terugkeer naar huis is niet voor iedereen mogelijk na het doormaken van een COVID-19 besmetting. Aanhoudende lichamelijke en mentale klachten maken het soms moeilijk om op een veilige manier naar huis terug te keren. “Voor deze patiënten wil ons revalidatieteam, vanuit haar maatschappelijk gerichte en multidisciplinaire visie, een oplossing bieden. Zij willen zich ten volle inzetten om een antwoord te bieden op de specifieke noden van deze (post) COVID-19 patiënten', zegt Nicky De Temmerman.

Daarom biedt het ziekenhuis vanaf 4 mei, aan patiënten die klinisch stabiel zijn en als niet-besmettelijk beschouwd worden, een aangepast revalidatieprogramma aan. “Een team van artsen, verpleegkundigen, zorgkundigen, kinesisten, ergotherapeuten, logopediste, sociaal assistente en diëtisten staan klaar om de patiënt te begeleiden in de revalidatie zodat hij een zo normaal mogelijk leven kan leiden na deze ingrijpende coronatijden. Verder willen we ook aandacht besteden aan de psychosociale noden en vragen van de patiënt en diens familie. Het doormaken van een COVID-19 infectie en het al dan niet verblijven op de afdeling intensieve zorgen kan met name een confronterende ervaring betekenen. Voor verdere ondersteuning kan de patiënt en diens familie terecht bij onze psychologe", gaat De Temmerman verder.

Bij het uiteindelijk terugkeren naar huis kan de sociale dienst ingeschakeld worden. “Zij kunnen namelijk in overleg met de patiënt en diens familie zoeken naar extra thuishulp of naar een thuisvervangend milieu. Het is belangrijk dat een ontslag goed wordt voorbereid. De sociaal assistente zal de patiënt dan ook zo snel mogelijk contacteren na opname op de afdeling. Ook patiënten waarbij een verdere opname binnen ons revalidatiecentrum niet meer nodig is, maar die toch nood hebben aan een multidisciplinaire revalidatie-aanpak, kunnen bij ons team terecht voor een ambulant revalidatietraject. Dit heeft als doel zo snel mogelijk te herstellen en een normaal functioneren na te streven. Tenslotte blijven patiënten met overige revalidatienoden (bijvoorbeeld na het doormaken van een beroerte, hartaanval, het plaatsen van een nieuwe heup of knie, ...) ook nog steeds terecht kunnen binnen ons revalidatiecentrum voor de reguliere revalidatietrajecten", besluit De Temmerman.