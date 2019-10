94-jarige dame betrapt en grijpt inbreker, maar die weet toch met geld en juwelen te vluchten Ronny De Coster

27 oktober 2019

17u38 34 Zottegem In haar huis aan de Kastanjelaan in Zottegem heeft een vrouw van 94 jaar een inbreker betrapt.

De feiten hebben zich vrijdagochtend afgespeeld in een woning in de buurt van het voetbalstadion van Zottegem.

Langs de achterdeur van het huis, waar de dame alleen woont, was een inbreker binnengedrongen. De dame merkte dat onder meer in haar slaapkamer spullen waren aangeraakt en dat juwelen en een som geld, ongeveer 400 euro, waren verdwenen. In de hal van haar woning botste ze nog tegen de inbreker aan.

Ze heeft de dief nog aangesproken en hem zelfs vastgegrepen, maar hij wist zich los te trekken en is met de buit gevlucht. Vermoedelijk handelde de betrapte dief niet alleen: buren zagen na de inbraak twee mannen weglopen.

Kort na het voorval heeft de politie in de buurt van het station twee verdachten opgepakt, maar onderzoek moet uitwijzen of dat duo te linken is aan de inbraak aan de Kastanjelaan.