75 jaar na executie: Oud-strijders vereniging herdenkt Baron Ides della Faille d’Huysse Frank Eeckhout

11 augustus 2019

18u00 0 Zottegem 75 jaar na zijn executie heeft Oud-strijders vereniging Zottegem de executie van Baron Idès della Faille d’Huysse herdacht. De plechtigheid vond plaats in de dreef voor het kasteel van Leeuwergem waar de baron werd omgebracht.

Baron Idès, geboren in 1885, woonde in het kasteel van Leeuwergem en was burgemeester van Elene. Tijdens de oorlog maakte hij zich zeer geliefd door het voorzitterschap van de winteropvang op zich te nemen, waarbij hij het ‘Werk der schoolsoep’ op zich te nemen. Het was voor hem een grote voldoening dat dankzij de schoolsoep bij de maandelijkse wegingen het gewicht van de kinderen spectaculair de hoogte in ging. De baron werd door SS’ers uit zijn bed gelicht en zonder enige vorm van proces vermoord. Op de plaats waar de executie plaatsvond, staat nu een kruis. Het is daar dat de plechtigheid, in aanwezigheid van de huidige baron en barones, werd gehouden.