65-jarige vrouw nog steeds kritiek na brand Frank Eeckhout

16 juni 2019

15u40 4 Zottegem De toestand van de 65-jarige Marleen V.D. is nog steeds kritiek na een felle brand in haar woning langs de Rijkestraat in Strijpen. Zij wordt in een kunstmatige coma gehouden.

Vrijdagvoormiddag werd de brandweer opgeroepen voor een zware woningbrand in de Rijkestraat in de Zottegemse deelgemeente Strijpen. Twee bewoners, een 65-jarige vrouw en haar 62-jarige man, William ‘Bill’ Segger raakten gewond en werden overgebracht naar het ziekenhuis. De man mocht zaterdag al het ziekenhuis verlaten en heeft voorlopig onderdak gevonden in een B&B. De toestand van de vrouw is nog steeds kritiek. Zij wordt in een kunstmatige coma gehouden. Maandag zullen artsen haar laten ontwaken. Pas dan zal duidelijk zijn of de vrouw ook hersenschade heeft opgelopen.