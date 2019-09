62-jarige fietser wordt onwel en sterft ter plaatse Frank Eeckhout

17 september 2019

19u05 21 Zottegem In de Lage Weg in Leeuwergem is een 62-jarige fietser uit Hillegem dinsdag omstreeks 17.30 uur in elkaar gezakt. De hulpdiensten probeerden de man nog te reanimeren maar dat mocht helaas niet baten.

De fietser kwam omstreeks 17.30 uur de Lage Weg ingereden. Even verderop zette hij zich aan de kant om aan een voorbijganger te zeggen dat hij zich onwel voelde. Daarop zakte de fietser in elkaar. De toegesnelde hulpdiensten probeerden de zestiger nog ruim een half uur te reanimeren. Helaas zonder succes. De man overleed ter plaatse. Door het voorval was er een hele tijd geen doorgaand verkeer mogelijk in de Lage Weg.